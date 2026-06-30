Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды

Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2025 года. Мероприятие проходило в дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера дивиденды за 2025 год в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля 2026 года.

Также акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2025 год и согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и 1 квартал 2027 года, предоставили согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

Кроме того, собранием избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

Антон Силуанов, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка, Министр финансов РФ:

В 2025 году Сбер подтвердил свой статус стратегического института развития, продемонстрировав высокую надёжность. Половина от утверждённого акционерами объёма дивидендов – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет страны. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных государственных программ. Дивиденды Группы Сбер трансформируются в реальные ресурсы для развития экономики нашей страны и повышения качества жизни россиян.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: