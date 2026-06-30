Тюменца будут судить из-за гибели двух каменщиков на стройке

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным лицом за безопасное производство строительных работ, не проводил ежедневный осмотр выносной плиты, строящегося объекта по улице Е. Войнова в городе Тюмени, в результате чего, при проведении работ, произошла деформация опорных стоек, что привело к ее падению с находящимися на ней двумя каменщиками. В результате падения работники погибли.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУСК по ТО.