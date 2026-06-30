Производство стеклопакетов открыли в тюменской колонии

Пресс-служба УФСИН Тюменской области

Новый цех по производству стеклопакетов начал работу в исправительной колонии № 2 г. Тюмени. Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, начальник УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Рупп, руководитель ИК-2 Анатолий Кнуров и директор производственного предприятия "Стекольный промышленный центр" Александр Кротик дали старт производству.

Участники мероприятия осмотрели этапы изготовления, оборудование и ключевые параметры контроля качества. На новом участке установлена производственная линия, которая включает 13 единиц оборудования. В цеху 15 рабочих мест. Организована работа в одну смену, осужденные привлечены к труду на должности станочников и подсобных рабочих. В планах трудоустроить еще 15 человек.

Планируется выпускать широкий ассортимент стеклопакетов. Для увеличения объемов производства предполагается закуп дополнительного современного оборудования для создания новых рабочих мест для граждан, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Руководители отметили, что проект позволит не только выпускать востребованную рынком продукцию, но и обеспечит осуждённых новыми рабочими местами, что дает им возможность возмещения ущерба, причиненного преступлением, выплаты алиментов и оказания материальной помощи семьям, а также приобретение навыков и умений, которые в дальнейшем, после освобождения, помогут с трудоустройством.