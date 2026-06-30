В Тюменской области на 17% выросло число точек, предоставляющих сервис "наличные на кассе"

Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах услуга снятия наличных денег с банковских карт доступна в 1,3 тыс. магазинов и АЗС. За год их количество выросло на 17%. Почти 300 таких точек расположены в сельской местности.

Сервис позволяет людям снять небольшую сумму наличных на кассе магазинов и сервисных предприятий одновременно с покупкой по карте. C одной дебетовой карты можно таким образом получить не более 5 тыс. рублей в день и не более 30 тыс. рублей в месяц. На кассе, как правило, есть наклейка, информирующая о том, что здесь можно снять наличные.

Услуга наиболее востребована в небольших населенных пунктах, на отдаленных территориях Крайнего Севера, где нет банкоматов и офисов банков.

По данным социологического исследования Банка России, 27% россиян предпочитают наличные деньги для повседневных расчетов. В основном это старшее поколение, а также жители сельской местности. Сервис "наличные на кассе" позволяет обеспечить равный доступ к наличным деньгам каждому жителю региона независимо от места его проживания.

Услуга "наличные на кассе" выгодна и предпринимателям. Она дает возможность привлечь новых клиентов, увеличить объем продаж, а также снизить расходы на инкассацию.