Глава Тюмени объявил сбор средств на 44 квадрокоптера

"44 квадрокоптера для наших бойцов" – такую акцию объявили в Тюмени в преддверии ее 440-летия, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Вклад каждого в приобретение этой нужной в зоне специальной военной операции техники станет лучшим подарком любимому городу и нашим землякам, отстаивающим историческую правду за ленточкой. Благотворительный сбор проводится в рамках уже всем знакомого проекта "Тюмень для Победы". На афише размещён QR-код — его можно отсканировать и сразу перейти к переводу пожертвования. Друзья! Даже небольшая сумма помогает приблизить закупку необходимого оборудования для бойцов", - написал Афанасьев в "Макс".

Перечислить деньги также можно по реквизитам.

Получатель: Тюменская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в лице председателя городского совета ветеранов.

ИНН: 7202065701

КПП: 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень

БИК: 047102651

к/с: 30101810800000000651

р/с: 40703810267100036222

Назначение платежа: добровольные пожертвования на благотворительный счет "Победа".