Напавшего на женщину с "пистолетом-тромбоном" мужчину будут судить в Тюмени за разбой

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, он обвиняется в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, в мае 2026 года в утреннее время обвиняемый напал на 44-летнюю женщину на парковке у администрации Тюменского округа с макетом дульно-зарядного пистолета-тромбона, и, демонстрируя его потерпевшей, потребовал у нее деньги. Женщина испугалась и убежала с парковки. После этого мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.