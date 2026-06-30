Тюменские онкологи избавили подростка от опухоли мозга без хирургического вмешательства

У 18-летнего Вячеслава выявили опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Труднодоступная локализация не позволяла удалить её и даже взять биопсию. Однако благодаря грамотному лечению в отделении детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ № 1, мальчик получил второй шанс на полноценную жизнь.

"На приём мальчика родители занесли на руках. Он не мог нормально глотать, пить, не было опоры в ногах. Обследование показало у мальчика герминогенно-клеточную опухоль пинеальной области. Онкомаркёр был повышен в 10 раз. Опухоль располагалась глубоко в мозге, вблизи жизненно важных структур, что делало операцию крайне рискованной", - рассказывает врач - детский онколог Павел Андреев.



Мальчика госпитализировали и незамедлительно приступили к лечению. Уже через пять дней после начала химиотерапии состояние пациента кардинально улучшилось: он начал видеть, слышать, говорить, самостоятельно питаться и передвигаться. После двух курсов терапии опухоль уменьшилась на 90%.



"Уменьшение опухоли до 10% от первоначальной — это хороший результат и даёт шанс на достижение длительной ремиссии, после завершения всей терапии", - поясняет заведующий отделением детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ № 1 Анна Чернова.

Сейчас Вячеслав выписан домой. Он чувствует себя хорошо, строит планы на жизнь и готовится продолжить обучение в тюменском колледже.