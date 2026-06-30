На предприятии в Ишиме работник погиб в резервуаре канализационной насосной станции

Фото департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ТО

В Ишимский поисково‑спасательный отряд 29 июня поступило сообщение о том, что на одном из предприятий сотрудникам скорой медицинской помощи нужна помощь в поднятии пострадавшего.

По прибытии дежурной смены на место проведения работ выяснилось, что пострадавший, не подающий признаков жизни, находится в резервуаре канализационной насосной станции глубиной около 4 метров, который заполнен канализационными стоками.

Было принято решение проводить работы в костюме Л‑1 и изолирующих дыхательных аппаратах с применением альпинистского снаряжения. Спасатели спустились к пострадавшему, уложили его на жёсткие носилки и транспортировали из резервуара на улицу, после чего передали сотрудникам полиции и СМП. Сотрудники СМП констатировали смерть пострадавшего, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ТО.