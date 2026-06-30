В Тюмени из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Короленко

12:58 30 июня 2026
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С 10 июля по 25 августа в связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге по улице Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Возможные маршруты объезда: Запольная, Достоевского, Грибоедова.

Теги: ограничение движения
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