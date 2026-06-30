Половина месячной нормы осадков выпала в Тюмени в понедельник

Фото - https://max.ru/mv_afanasyev

По информации Тюменского ГМЦ, с29 июня с 8:00 до 20:00 сегодня в Тюмени выпало 29 мм осадков - половина месячной нормы, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Оперштаб по ликвидации последствий ливня провели в городе накануне вечером. Все подрядчики и управляющие компании работают в усиленном режиме. Контроль велся по 70 адресам, которые поступили в ЕЦОР. На конец дня в городе зафиксировано: 6 локальных отключений электричества; 7 протечек крыш; 56 случаев подтопления; 1 упавшее дерево.

"Работы по откачке воды идут круглосуточно. Руководители Управ организуют работы по откачке воды с подтопляемых территорий. Если вы обнаружили ямы на дорогах, звоните по телефону 45-15-20. Специалисты оперативно проверят и примут меры", - сообщил Афанасьев.