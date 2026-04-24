Часть улицы Харьковской перекроют на месяц из-за ремонта тепломагистрали

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепломагистрали в период с 4 мая по 5 июня будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Харьковской на участке от улицы Максима Горького до улицы Котельщиков.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит участников дорожного движения обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения. Объезды возможны по улицам Котельщиков, Максима Горького, Софьи Ковалевской.