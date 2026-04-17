Мокрый снег и дождь - в Тюменской области испортится погода

В Тюменской области ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер 18 апреля.
Температура ночью -0°..-5°, местами +2°..+7°, днем +8°..+13°. Местами порывы ветра 12-20 метров в секунду.
В воскресенье, 19 апреля, пасмурно, днем +2°..+5°, ночью 0°..+1°, ветер восточный, умеренный.
В главном управлении МЧС России по Тюменской области рекомендуют:
при сильном ветре, усилении осадков:
➖ плотно закройте окна и двери;
➖ уберите с балконов и лоджий незакрепленные предметы (цветы, ящики, стройматериалы);
➖ держитесь подальше от окон.
На улице:
➖ обходите стороной рекламные щиты, ветхие заборы и недостроенные здания;
➖ не стойте у стен домов - возможно падение шифера или элементов кровли;
➖ паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций;
➖ не оставляйте детей и пожилых людей без присмотра.
На природе и за рулем:
➖ избегайте нахождения вблизи одиноко стоящих деревьев и линий электропередач;
➖ если вы за рулем - снизьте скорость, будьте внимательны. При сильном ветре лучше переждать непогоду.
