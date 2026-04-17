Мокрый снег и дождь - в Тюменской области испортится погода

В Тюменской области ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер 18 апреля.

Температура ночью -0°..-5°, местами +2°..+7°, днем +8°..+13°. Местами порывы ветра 12-20 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, пасмурно, днем +2°..+5°, ночью 0°..+1°, ветер восточный, умеренный.

В главном управлении МЧС России по Тюменской области рекомендуют:

при сильном ветре, усилении осадков:

➖ плотно закройте окна и двери;

➖ уберите с балконов и лоджий незакрепленные предметы (цветы, ящики, стройматериалы);

➖ держитесь подальше от окон.



На улице:

➖ обходите стороной рекламные щиты, ветхие заборы и недостроенные здания;

➖ не стойте у стен домов - возможно падение шифера или элементов кровли;

➖ паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций;

➖ не оставляйте детей и пожилых людей без присмотра.



На природе и за рулем:

➖ избегайте нахождения вблизи одиноко стоящих деревьев и линий электропередач;

➖ если вы за рулем - снизьте скорость, будьте внимательны. При сильном ветре лучше переждать непогоду.