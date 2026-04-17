В Тюмени перекроют для проезда целый квартал из-за крестного хода

19 апреля в центральной части города Тюмени, в квадрате улиц Семакова – Ленина – Челюскинцев – Хохрякова, пройдёт Крестный ход в день празднования Антипасхи. Начало шествия – в 11 часов. Движение транспорта запретят.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru