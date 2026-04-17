В Тюмени перекроют для проезда целый квартал из-за крестного хода

19 апреля в центральной части города Тюмени, в квадрате улиц Семакова – Ленина – Челюскинцев – Хохрякова, пройдёт Крестный ход в день празднования Антипасхи. Начало шествия – в 11 часов. Движение транспорта запретят.
Участников дорожного движения просят соблюдать Правила дорожного движения РФ, заранее планировать маршрут движения в центральной части города Тюмени.
