Мать 14-летней девушки выплатит 130 тыс рублей избитому ею мальчику

Осенью 2025 года 13-летняя девушка на стадионе "Тобол" избила 11-летнего мальчика за то, что он отказался ей отдать свои наушники, которые она намеревалась продать.

Она сбила парня с ног, нанесла ему несколько ударов рукой, а затем ногой, обеспечив ему закрытую черепно-мозговую травму закрытый перелом носа и кровоподтеки. Мальчику пришлось проходить длительное лечение и отказаться на время от занятий спортом.

Мать пострадавшего потребовала наказать обидчицу. Поскольку на момент нападения не достигла возраста уголовной ответственности - возбуждать уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью не стали, но компенсацию решили стребовать.

В суде теперь уже 14-летняя девушка отрицать свой проступок не стала, поведение объяснила тем, что мальчик ей отказал в грубой форме. Мать ее подтвердила, что дочь импульсивна и несдержанна, а о случившемся она узнала от сотрудников полиции.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск. Взыскал с матери девочки компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей.