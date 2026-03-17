На двух ледовых переправах в Тюменской области снизили грузоподъёмность

С 17 марта на ледовых переправах в Увате и Тугалово Уватского округа снижена грузоподъёмность в связи с погодными условиями. В Увате вместо дорожного знака 25 тонн установили 10 тонн. На переправе в районе села Тугалово снижение с 20 до 5 тонн.

Комиссия из состава сотрудников Управления автомобильных дорог Тюменской области, территориального отдела Госавтоинспекции и местной администрации провела замеры льда на разных участках. С наступлением положительных температур воздуха постепенно будут меняться знаки дорожного движения по льду.

На балансе УАД содержатся четыре ледовые переправы в Уватском, Вагайском и Ярковском округах. В Вагайском округе пока сохраняется разрешенная ранее грузоподъёмность – 10 тонн. В Ярковском на 210 км через реку Тобол – 10 тонн.

На всех переправах подрядчики регулярно следят за качеством состояния льда и безопасностью передвижения автомобилистов.