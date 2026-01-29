Сильные снегопады ожидаются в Югре и в Увате

14:59 29 января 2026
Днем 30 января сильный снег ожидается по южной половине Югры - в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах и Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Нижневартовске, Пыть-Яхе. В Тюменской области 30 января небольшой, местами умеренный снег, днем в Уватском районе сильный снег, в юго-восточных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах метель, сообщили ГУ МЧС Югры и Тюменской области со ссылкой на данные Росгидромета.

