Тюменских водителей предупредили о вероятности сильных снегопадов

Сильный снег и снежные заносы на дорогах прогнозируются в Тюменской области 30 и 31 января, 30 января днем сильный ветер, порывы 15-17 м/с, предупреждают водителей и жителей региона местные власти.
"Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте работе дорожной техники. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - пишет инфорцентр правительства ТО.
