Проезд по улице Защитников Отечества в Тюмени ограничат на две недели

Движение по улице Защитников Отечества в заречной части Тюмени будет перекрыто с 12 по 26 января в связи со строительством теплосети, сообщили в УСТЭК.
С 12 января компания возобновляет строительство тепловой сети для подключения новых жилых домов к централизованной системе теплоснабжения в заречной части города. Работы затронут участок дороги по улице Защитников Отечества, в связи с чем движение транспорта в районе перекрестка с улицей Газовиков перекроют.
Разработана и установлена временная схема организации дорожного движения и обеспечения объезда, в том числе для общественного транспорта, установлены соответствующие дорожные знаки.
