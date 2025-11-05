Мокрый снег и гололедица возможны на дорогах Тюменской области 5 ноября

5 ноября на территории Тюменской области ожидается отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, днем и вечером снегопад.
Подрядчики Уралуправтодора на федеральных трассах ведут превентивную обработку дорожного полотна для предотвращения гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru