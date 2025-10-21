Дорожная обстановка на трассе Тюмень-Омск может ухудшиться в ближайшие два дня

16:33 21 октября 2025
На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск ночью и утром 22-23 октября местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.  

Дорожная техника подрядных организаций круглосуточно находится на дежурстве. На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Уралуправтодор призывает водителей не препятствовать работе дорожной техники.

Патрулирование дорог ведется круглосуточно. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

