На тюменских трассах прогнозируют туман в ближайшие дни

18:00 07 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров, неблагоприятные погодные явления вероятны 8-9 октября на автодорогах: Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск; Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. 

На федеральных трассах региона ведется круглосуточное патрулирование автодорог. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

Теги: безопасность дорожного движения , туман , федеральная трасса
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025