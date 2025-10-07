На тюменских трассах прогнозируют туман в ближайшие дни

В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров, неблагоприятные погодные явления вероятны 8-9 октября на автодорогах: Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск; Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

На федеральных трассах региона ведется круглосуточное патрулирование автодорог. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.