Тюменские подростки приняли участие в фестивале "Добрый день"

20 ноября в Областном центре профилактики и реабилитации состоялся фестиваль "Добрый день". Он объединил подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проходящих реабилитацию по профилактике зависимостей, и активистов Тюменского государственного университета. Участники познакомились с разнообразием и социальной значимостью добровольческой деятельности. В нем приняли участие 50 подростков и 17 волонтеров из студенческих объединений ТюмГУ.

— Мы достигли главной цели — не просто рассказали о различных направлениях добровольчества, но и показали ребятам, которые сейчас проходят реабилитацию, другой вариант продолжения их жизненного пути. Для них это возможность взглянуть на мир по-новому, а для наших активистов — получить реальный опыт работы с подростками. Мы продемонстрировали им, что жизнь может быть другой, и только они решают, какой именно, — отметил Ростислав Осипов, специалист по работе с молодежью центра добровольцев управления молодежной политики ТюмГУ.

Организаторы построили программу на интерактиве и живом общении. Молодые тюменцы смогли на практике познакомиться с пятью ключевыми направлениями волонтерства. На мастер-классе "Инклюзия в сердце" они освоили азы жестового языка, а со Студенческим спасательным отрядом отработали навыки оказания первой помощи. Команда добровольческого движения "5R" помогла им разобраться в принципах осознанного потребления и экологических привычках, а Корпус правовых волонтеров организовал правовые игры. Завершили блок активностей инклюзивные игры от Лиги добровольцев ТюмГУ, - сообщает КП-Тюмень.

