Делегация ХМАО-Югры посетила тюменский "Родник"

Делегация из ХМАО–Югры приехала в Центр комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень) в рамках ознакомительного тура по организациям сферы отдыха и оздоровления детей Тюменской области.

Представители органов исполнительной власти, учреждений и организаций ХМАО – Югры, организующих отдых и оздоровление детей, осмотрели жилые корпуса, спортивный и трудовой корпус, познакомились с условиями проживания, образовательной и коррекционной средой в "Роднике".

По словам участников тура, "Родник" знаменит специалистами. На Севере хорошая реабилитационная база, но кадровый вопрос решается труднее.

Северным округам "Родник" интересен, прежде всего, в качестве учреждения для реабилитации детей с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также как инклюзивный лагерь. Здесь 28 лет реабилитируют детей, 16 лет проводят инклюзивные смены, и готовы принимать ребят из других регионов.

Ознакомительный тур проходил в рамках трехдневного семинара для делегации ХМАО – Югры. После "Родника" гости посетили лагеря "Серебряный бор", "Остров детства", "Алые паруса", "Витязь", "СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина" и др. учреждения.

Организатором семинара стала "Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).