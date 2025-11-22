В тобольском музее открылась музыкальная экспозиция

В Семейном музейном центре "Камелек" открылась выставка "Волшебные звуки Сибири". Экспозиция поделена на тематические блоки и знакомит с различными музыкальными инструментами из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Там могут увидеть традиционные для коренных народов тюменского севера и выполненные кустарным способом экзотические цитры, смычковые лютни и угловые арфы, костяные тумраны и шаманские бубны, датированные второй половиной XIX - началом XX вв.

Многие из современных экспонатов связаны с именами известных деятелей музыкальной культуры Сибири. Так, в одной из витрин, вместе со знакомыми всем язычковыми, клавишно-пневматическими гармонями и баянами фабричного производства, можно увидеть уникальные музыкальные инструменты, собственноручно изготовленные легендарным гармонным мастером, участником Великой Отечественной войны Павлом Терентьевичем Слинкиным (1900-1995). А среди представленных струнных музыкальных инструментов особое место занимает балалайка, принадлежавшая известному педагогу, основателю и руководителю Тобольского оркестра русских народных инструментов Александру Максимовичу Пачежерцеву (1940–1993).

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.