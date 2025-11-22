Противомикробная резистентность – одна из серьезных проблем современной медицины

Рост противомикробной резистентности (ПМР) угрожает сделать обычные инфекционные заболевания неизлечимыми, увеличивая смертность и экономические потери.
Основной причиной развития ПМР является нерациональное использование противомикробных средств. К этому приводит самолечение, прием препаратов без назначения врача, а также широкое применение антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве. Ситуацию усугубляет сокращение разработок новых препаратов.
"Противомикробная резистентность действительно серьезная проблема, так как может являться причиной неэффективности лечения, — отмечает врач-инфекционист ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" Семен Жвавый. — Обычные инфекции становится труднее или даже невозможно вылечить, увеличивается длительность заболевания, что ведет к увеличению риска летального исхода".
Среди последствий ПМР — рост смертности, увеличение расходов на медицинскую помощь и сокращение выбора эффективных препаратов. Врачи подчеркивают, что особенно остро проблема проявляется после случаев самолечения, - сообщает Мегатюмень.
"В практике врача-инфекциониста с такой проблемой можно столкнуться после самолечения вирусных инфекций дома самостоятельно без назначений врача, — добавил Семен Жвавый.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru