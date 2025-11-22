В России появится рейтинг автошкол

Рейтинг автошкол создадут в России. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы РФ в третьем чтении.

По данным сайта федерального заксобрания, правительство определит перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.

Информацию разместят в открытом доступе, чтобы люди смогли выбрать автошколу, опираясь на эти критерии. Закон будет способствовать повышению качества подготовки водителей и снижению аварийности на дорогах, - сообщает Тюменская линия.