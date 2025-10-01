Мокрый снег и сильный ветер в Тюменской области ждут 2 октября

Фото Татьяны Тихоновой

В Тюменской области 2 октября ожидается дождь и мокрый снег, порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура ночью +0…+5°, днем +1…+6°.

О неблагоприятных погодных условиях информирует ГУ МЧС региона, призывает граждан быть бдительными, осторожными и соблюдайть правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.

Отметим, в ряде муниципалитетов, в том числе в Тюмени, первый снег пролетал 30 сентября, но осадки были незначительными.