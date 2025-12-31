Тюменские наркологи советуют встретить праздники без алкоголя



Главный врач тюменского Областного наркологического диспансера Виталий Андреев призывает сделать правильный выбор при планировании новогодних праздников - в пользу ясного утра первого января.

Виталий Андреев, главврач ОНД и главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Тюменской области подчеркивает: "Наш диспансер каждый день видит обратную сторону медали "праздничного" употребления. Одна "безобидная" ночь становится точкой отсчета для проблем, которые растут как снежный ком: ссоры, травмы, обострения хронических болезней, ДТП. Мы не пугаем, просто помните: ваш выбор сегодня — это ваша реальность завтра.

А если старые привычки будут нашептывать обратное — помните, что наши специалисты всегда на связи. Даже в праздники".

Наркологи напоминают: если вам нужна помощь по отказу от употребления алкоголя – обращайтесь в диспансер: +7 3452 46 15 47, +7 3452 500 212, или запишитесь в мобильном приложении "Телемед-72".

Получить помощь можно анонимно - нужно прийти по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова,11.

Если получить ответы на свои вопросы нужно немедленно - звоните на "горячую" линию 500-212 (доб.130), - сообщает пресс-служба Областного наркологического диспансера (г. Тюмень).