Гастроэнтеролог объяснил, как правильно организовать детское питание в Новый год

Врач-педиатр и гастроэнтеролог городской поликлиники №6 Мария Денисова посоветовала, как сделать новогодние каникулы для детей не только весёлыми, но и безопасными для пищеварения. По ее словам, длинные праздники — не повод отказываться от здоровых привычек, - сообщает Тюменская область сегодня.

"Главное правило — мера во всём. Пусть ребёнок ест любимые блюда маленькими порциями, растягивая удовольствие на все время отдыха. Нет ничего страшного в том, чтобы отложить кусочек торта или шоколадки на завтра", — отметила Мария Денисова. Так дети научатся ценить еду и получать от неё максимум удовольствия без перегрузки желудка.

Врач рекомендует сделать питьевую воду постоянным спутником ребенка вместо сладких газировок и соков. Вода лучше утоляет жажду и помогает контролировать аппетит.

Третье важное правило — поддерживать физическую активность. Прогулки, игры и танцы помогают сжигать лишние калории и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

"Перед едой предложите малышу яблоко или морковку — это уменьшит голод и подготовит организм к приёму основной пищи", — советует гастроэнтеролог, подчеркивая важность клетчатки и витаминов из фруктов и овощей.