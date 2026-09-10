Замыкание электропроводки могло привести к возгоранию крыши школы в Тюмени

10 сентября около 7 часов утра в Тюмени произошло возгорание кровли здания школы № 65 на улице Широтной. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал, людей в здании на момент возгорания не было.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа СУ СК России по Тюменской области, в состав которой входят следователи и следователи-криминалисты. Также задействованы все соответствующие службы.

По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе техническое состояние электропроводки. После тушения пожара будет проведен осмотр места происшествия, а также назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе пожарно-техническая, по результатам которых будут установлены причины и обстоятельства возникновения возгорания.