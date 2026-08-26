Двое подростков тяжело травмировались на самокатах

В Тюменской области обострилась аварийная ситуация на дорогах с участием детей и подростков в на электросамокатах. Госавтоинспекция бьет тревогу. Все чаще дети попадают в дорожные аварии на мощных электросамокатах, которые им приобрели родители, невзирая на то, что для управления этим транспортом необходимо наличие водительского удостоверения.

В Голышмановском округе 14-летняя школьница каталась на электросамокате мощностью 500 Вт, который ей подарили родители, и упала. Девочка с тяжелыми травмами доставлена в лечебное учреждение в Тюмень. На родителей ребенка возбуждено административное производство за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему соответствующего права.

Электросамокат мощностью 2000 Вт и квадроцикл столкнулись в селе Ярково. 13-летний школьник выехал на проезжую часть на электросамокате. Мальчик получил тяжелую травму, он госпитализирован в лечебное учреждение в г.Тюмень. 25-летний водитель квадроцикла не имеет права управления транспортом, квадроцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции. Оба водителя не использовали во время движения защитные мотошлемы.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

В этом году в Тюменской области произошло 90 ДТП с участием электросамокатчиков, в них ранены 96 человек, в том числе 59 детей в возрасте до 16-ти лет, это на треть больше, чем годом ранее.

Госавтоинспекция призывает родителей ради безопасности детей не приобретать для них мощные электросамокаты. Элекстросамокат мощностью более 250 Вт – это уже транспорт, который требует определенных навыков. Берегите детей, транспорт приобретете им когда они вырастут и смогут получить водительские удостоверения.