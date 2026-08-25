55% россиян признались, что дети копят лучше них

Больше половины россиян считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте — на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 5% отдают средства родителям "под процент". Такие данные получили в ВТБ в ходе августовского опроса 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 35% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, столько же — требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 16% выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.



Что касается сумм, треть родителей (36%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 22% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% участников исследования ВТБ, ещё 14% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.



Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.



Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к "оптимистам", рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё около трети — к "юным Скруджам", следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей "исследователями", которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — "филантропами", покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.



При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.