Гастрономическую экскурсию предлагают туристам в Тюмени

Новую гастрономическую экскурсию "Тюмень застольная" запустили в Тюмени, во время нее можно попробовать винегрет с груздями, пряники с огурцами и сырчики.

Гастрономическая экскурсия предоставляет туристу возможность получить уникальный опыт всего за 3,5 часа по доступной стоимости, включающей экскурсионное сопровождение и дегустацию блюд местных заведений общественного питания.

Так, участники посетили три заведения, где представлены позиции локальной кухни: "Потаскуй", "Баба Тома" и "Лодка". Гости дегустировали тюменские сырчики с облепиховой сгущенкой и изюмом, икряники, царскую уху из трёх видов рыбы, щучьи котлеты с икорным соусом, винегрет из печёных корнеплодов с солёными груздями и

авторские напитки.

В перерывах между дегустацией для участников прошла пешеходная экскурсия по улице Дзержинского с возможностью попробовать чай из самовара и пряники с необычными начинками: клюква с ягелем, огурец, крапива-борщевик. Также в ходе прогулки по улице Семакова гости узнали неочевидные факты о роли гастрономии в истории и экономике города в прошлом.

Короткий формат гастрономической экскурсии подходит даже тем туристам, которые приезжают в Тюмень на короткий срок. Экскурсии будут проходить регулярно, обещают организаторы.

Анна Линкер, директор Агентства туризма и продвижения Тюменской

области: