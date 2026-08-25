Школьника оштрафовали на 3 тыс рублей за телефон на ЕГЭ

Выпускник школы Тюмени оштрафован на 3 тысячи рублей за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации (ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ) за то, что на сдачу ЕГЭ по обществознанию пронёс в аудиторию смартфон.

Наличие телефона во время сдачи экзамена заметила организатор в аудитории, что также подтвердилось видеозаписью. В аудиторию немедленно вызвали руководителя пункта проведения экзамена и члена ГЭК, после чего в отношении нарушителя составили акт об удалении с ЕГЭ.

Изучив представленные доказательства, мировой судья признал юношу виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. При назначении наказания суд учёл, что юноша ранее не привлекался к административной ответственности за однородные правонарушения, сообщили в службе судебной системы ТО.