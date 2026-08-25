Форум "Патриоты России" проходит в Тюмени

09:52 25 августа 2026
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В Тюмени начался первый федеральный форум волонтёров и гражданских активистов "Патриоты России", организованный по инициативе полпреда в УрФО Артёма Жоги при поддержке президента Владимира Путина.

Основная тема встречи - творчество. Для участников форума запланировано пять тематических площадок: информационная политика в период СВО; сохранение памяти о событиях на Донбассе; творческие решения для поддержки участников СВО; патриоты Урала. Дети и выставка народного оборонно-промышленного комплекса.

Онлайн-трансляции с церемония открытия, вручения премии "Патриоты России" и пленарной сессии можно смотреть здесь.

Заявки для участия в форуме были поданы от 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Всё они каждый день поддерживают участников специальной военной операции и их близких.

 

Теги: Артем Жога , СВО , патриоты
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