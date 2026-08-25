Тюменский Росреестр и Сбербанк запустят проект по ускоренной регистрации договоров ипотеки под залог недвижимости

Тюменский Росреестр и Сбербанк планируют реализовать пилотный проект, который позволит регистрировать договоры ипотеки в течение нескольких часов. Инициатива направлена на то, чтобы граждане могли быстрее получать кредитные средства под залог недвижимости и оперативно решать неотложные финансовые вопросы.

Проект предполагается запустить на территории Тюменской области. В настоящее время средний срок государственной регистрации таких сделок составляет 1,5-2 рабочих дня. В рамках пилота этот срок планируется существенно сократить — до нескольких часов при подаче документов в электронном виде через сервисы Сбербанка.

Потребность в ускоренном оформлении ипотечных сделок особенно заметна в ситуациях, когда людям необходимы средства для срочного восстановления жилья или имущества. В Тюменской области это приобрело особую значимость после разлива реки Туры: собственникам потребовались деньги на ремонт, восстановление домов, хозяйственных построек и земельных участков.

Для получения финансирования граждане используют принадлежащие им объекты недвижимости в качестве залога — жилые дома, квартиры, земельные участки и другие объекты. Однако доступ к кредитным средствам зависит не только от решения банка, но и от скорости регистрации ипотеки в Росреестре.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

Совместные проекты Сбербанка и Росреестра за последние годы охватили все ключевые направления ипотечного кредитования — от электронной закладной до военной ипотеки. Новый формат "Сделка за час" продолжает эту логику и направлен на сокращение регистрационных сроков до нескольких часов. Для граждан ускоренное оформление ипотеки означает доступ к кредитным средствам в максимально короткие сроки и возможность оперативно решать неотложные финансовые вопросы без длительных ожиданий.

Владимир Кораблев, руководитель управления Росреестра по Тюменской области:

Совместная работа Росреестра и Сбербанка позволит сократить время фактического получения средств. Это особенно важно для граждан, которым необходимо безотлагательно начать восстановительные работы или закрыть срочные финансовые потребности в рамках сложных жизненных ситуаций.

Подведение итогов пилотного проекта запланировано на конец года. По результатам реализации инициативы Управление Росреестра по Тюменской области и Сбербанк подготовят оценку сроков регистрации, качества межведомственного взаимодействия и востребованности сервиса среди граждан для рассмотрения вопроса о возможном тиражировании механизма ускоренной регистрации ипотечных договоров.