Сервис по генерации нейрооткрыток запустили Сбер и "Союзмультфильм"

Сбер и "Союзмультфильм" представили совместный проект, приуроченный к 90-летнему юбилею киностудии. С 21 августа на специальном лендинге каждый желающий сможет бесплатно создать собственное фото с героями классической и современной анимации, используя технологии искусственного интеллекта. Генерация изображений бесплатна и не ограничена по количеству попыток.

Сервис устроен как виртуальная фотостудия и не требует специальных навыков. Сначала пользователю предлагается выбрать фон будущего изображения из трёх тематических локаций: "Загородная веранда", "Зелёная аллея" или "Яркая комната". Следующий шаг — выбор персонажа киностудии. Далее пользователю необходимо загрузить на платформу собственную фотографию, после чего нейросеть создаст готовое изображение, на котором пользователь окажется рядом с любимыми героями.

Для генерации доступны персонажи как классической, так и современной анимации: из мультфильмов "Простоквашино", "Винни Пух", "Жил-был пёс", "Ну, погоди!" и "Чемпионы". Компанию героям составил официальный маскот Сбера — СберКот.

Готовым результатом можно делиться: каждое изображение доступно для скачивания и может быть опубликовано в общей галерее на сайте проекта, в которой будут собраны работы других пользователей.

Релиз платформы приурочен к 90-летию "Союзмультфильма" и продолжает серию совместных инициатив Сбера и киностудии, объединяющих узнаваемых героев отечественной анимации с современными технологиями искусственного интеллекта. Лендинг проекта будет доступен до 21 сентября 2026 года.

Создать открытку с любимым персонажем можно по ссылке.