Активисты "Движения первых" пообщались с полпредом, губернатором и руководителем движения

Открытый диалог по теме "Ценности и смыслы" прошел на одной из площадок форума "Патриоты России". Участие во встрече приняли полномочный представитель президента РФ в УФО Артём Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления "Движения Первых", герой Российской Федерации Артур Орлов.

Обсуждали патриотизм, волонтерство, важность активной гражданской позиции. Спикеры поделились с ребятами ценным опытом, ответили на вопросы юных добровольцев.

"Молодые волонтеры должны любить свою родину, учиться, расти и набираться компетенций для того, чтобы в будущем строить политическую повестку нашей страны. Сегодня дети вникают в жизнь нашего государства, понимают значимость своих действий, их важность", – отметил Артём Жога.

"Я думаю, что во всех регионах молодежное волонтерское движение находится на высоте. Это во многом определяется высокой духовностью россиян разных национальностей и возрастов. Например, в Тюменской области во время паводка в 2024 году в селе Казанском школьница свои силами организовала волонтеров для помощи, объединив 700 человек. Безусловно, очень мощное волонтерское движение в нашей стране развивается с начала специальной военной операции. И в это движение вовлечены не только взрослые. Это хорошая школа воспитания", – подчеркнул Александр Моор.

Артур Орлов поблагодарил Жогу и Моора за организацию встречи в рамках форума: