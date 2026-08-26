В Уватском округе примут меры по защите сел от медведей

Администрация Уватского округа после сообщений о том, что бурые медведи замечены вблизи населенных пунктов, обратилась в Госохотдепартамент Тюменской области, где в целях предотвращения угрозы для людей решили отстрелить семь медведей.

"В соответствии с приказом предусмотрено регулирование 7 особей бурого медведя старше одного года способом отстрела в период с 26 августа по 24 сентября: в общедоступном охотничьем угодье "Уватское" — 3 особи; в закреплённых охотничьих угодьях "Чумбулукский" и "Ильтымский" — по 2 особи", - сообщили в департаменте.

О появлении медведя в населённом пункте или в непосредственной близости от жилых домов следует сообщать по единому номеру вызова экстренных служб 112.