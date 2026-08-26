Создать в России телеканал для патриотов предложил Герой России Сайфуллин

09:08 26 августа 2026
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Герой России Рустам Сайфуллин на форуме "Патриоты России" предложил создать в стране телеканал, на котором  вечером можно посмотреть тематические фильмы, будут программы о работе волонтеров и репортажи с соревнований, в которых участвуют ветераны боевых действий.

По мнению Сайфуллина, людям нужен такой канал и особенно тем, кто находится в госпиталях, чтобы они видели, что после ранений и травм можно продолжать полноценно жить и реализовываться в обществе.

Гендиректор ООО Студия "Военфильм", народный артист РФ Игорь Угольников в ответ напомнил, что есть канал "Патриот", надо только скорректировать программную политику этого канала.

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