Создать в России телеканал для патриотов предложил Герой России Сайфуллин

Герой России Рустам Сайфуллин на форуме "Патриоты России" предложил создать в стране телеканал, на котором вечером можно посмотреть тематические фильмы, будут программы о работе волонтеров и репортажи с соревнований, в которых участвуют ветераны боевых действий.

По мнению Сайфуллина, людям нужен такой канал и особенно тем, кто находится в госпиталях, чтобы они видели, что после ранений и травм можно продолжать полноценно жить и реализовываться в обществе.

Гендиректор ООО Студия "Военфильм", народный артист РФ Игорь Угольников в ответ напомнил, что есть канал "Патриот", надо только скорректировать программную политику этого канала.