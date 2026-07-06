Беспилотную опасность объявили на Ямале

17:09 06 июля 2026
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На территории Ямала объявлен режим "Беспилотная опасность", сообщает РСЧС округа.

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