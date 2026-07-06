Малый и средний бизнес на 76% увеличил спрос на электронные гарантии

Рост спроса на гарантии со стороны малого и среднего бизнеса зафиксирован вслед за увеличением объема закупок госкомпаний. С начала 2026 года количество организаций, использующих этот инструмент, увеличилось на 31%, а выдача электронных банковских гарантий — на 76%. Об этом во время международной промышленной выставки Иннопром-2026 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.



Доля таких документов, оформленных дистанционно, достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. У малого бизнеса эта доля уже превышает 80%. При этом портфель банковских гарантий в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 900 млрд рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении.

"По данным Минфина России, объем договоров госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года увеличился более чем в три раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в инструментах обеспечения контрактов", — заявил топ-менеджер ВТБ, добавив, что современные цифровые сервисы позволяют предпринимателям решать вопросы полностью дистанционно и в сжатые сроки.

Наибольший спрос на гарантии за 5 месяцев 2026 года зафиксирован на Краснодарском крае (13 млрд рублей), Республике Татарстан (12 млрд рублей), Самарской области (9 млрд рублей), Красноярском крае (9 млрд рублей) и Челябинской области (8 млрд рублей).