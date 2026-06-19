В Югре на площади около тысячи га действуют 12 лесных пожаров

На утро 19 июня в Югре действуют 12 лесных пожара на площади, пройденной огнем 935,6 га, в Белоярском, Кондинском, Советском, Сургутском и Нижневартовском районах, из которых 4 локализованы на площади 241 га. В тушении задействованы 135 человек, а также авиатехника для доставки работников к месту тушения, сообщает депнедра округа.

Продолжается дотушивание локализованного лесного возгорания на территории ООПТ в государственном заповеднике "Юганский" (находится в ведении Минприроды России). Площадь, пройденная огнем, составляет 40,7 га. На пожаре работают сотрудники заповедника, а так же привлеченные силы Авиалесоохраны Югры.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.