20 десантников Авиалесоохраны Тюменской области помогут Красноярскому краю тушить пожары

18 июня для помощи Красноярскому краю в ликвидации ЧС из-за вспышки труднодоступных лесных пожаров от гроз направлены 20 десантников Авиалесоохраны Тюменской области. Решение об отправке авиапожарных принято на основе обращения о помощи руководства Красноярского края к губернатору Тюменской области и в Рослесхоз, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

В тушении лесных пожаров в Красноярском крае уже участвуют более 440 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии и Авиалесоохраны Забайкальского края. Ожидается прибытие еще 76 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Забайкальского края и Свердловской области. Общая численность привлеченной, прибывающей и направленной сегодня на помощь Красноярскому краю группировки федеральных и межрегиональных сил Авиалесоохраны превысит 580 человек.

Для тушения ряда пожаров команды Федеральной Авиалесоохраны прокладывают мин. полосы взрывным методом. Летчиками-наблюдателями Федеральной Авиалесоохраны проведены работы по искусственному усилению и вызыванию осадков.

Ежедневные массовые вспышки лесных пожаров от гроз в крае начались 8 июня, и по 17 июня ликвидировано почти 120 лесных пожаров, в основном только вручную или при ограниченном применении наземной техники. По данным на полдень 18 июня в крае действуют 93 пожара, из них 16 локализованы. На тушении работают более 1,6 тыс. человек. Там, где возможно, привлечено 50 единиц наземной техники.

️Наиболее сложная обстановка отмечается в Енисейском округе, где ликвидируется массовая вспышка труднодоступных грозовых пожаров в старых шелкопрядниках. Кроме Енисейского округа, приравненного к Крайнему Северу, наиболее пожароопасными округами являются Туруханский и Эвенкийский округа, относящиеся к Крайнему Северу.

По прогнозным данным, в ближайшие дни на пожароопасных территориях Крайнего Севера региона возможны грозы на фоне кратковременных дождей, что может стать причиной новых значительных вспышек возгораний.