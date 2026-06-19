Силовики при помощи системы "Безопасный город" задержали предполагаемого насильника в Тюмени

16 июня мужчина зашел с девочкой в лифт дома и совершил в отношении нее насилие сексуального характера, через день по подозрению совершении преступления в городе задержали 33-летнего жителя Нефтеюганска - установить личность помогло использование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Преступление совершено вечером на на улице 30 лет Победы, пострадавшей нет 14 лет. с задержанным по делу работают следователи, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.