Силовики при помощи системы "Безопасный город" задержали предполагаемого насильника в Тюмени

09:22 19 июня 2026
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16 июня мужчина зашел с девочкой в лифт дома и совершил в отношении нее насилие сексуального характера, через день по подозрению совершении преступления в городе задержали 33-летнего жителя Нефтеюганска  - установить личность помогло использование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Преступление совершено вечером на на улице 30 лет Победы, пострадавшей нет 14 лет. с задержанным по делу работают следователи, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Теги: безопасность , видеонаблюдение , изнасилование
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