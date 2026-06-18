В Тюмени разыскивают предполагаемого насильника, который пристал к девочке в лифте

16 июня в лифте одного из многоквартирных домов Тюмени взрослый мужчина пристал к девочке-школьнице - видео, на котором он заходит за девочкой в лифт и она там кричит, после чего мужчина снова выходит на первом этаже, распространили местные паблики. В полицию поступило официальное заявление о случившемся - они разыскивают подозреваемого. СУСК возбудило дело насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет ("б" ч.4 ст.132 УК РФ).

Мужчина был одет в футболку белого цвета, брюки бежевого цвета. Тем, кто обладает какой - либо значимой информацией , просьба звонить по телефону оперативного дежурного +7 (904) 491-43-25. Анонимность гарантируется, пишут в СУСК.