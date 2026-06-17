Около половины покусанных клещами в Тюменской области живут в Тюмени и Тюменском округе

На 15 июня в медорганизациях Тюменской области зарегистрировано около 10,3 тысячи обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 4733 - в Тюмени и Тюменском округе, еще 718 - в Ишиме, 498 случаев - в Заводоуковске, 398 - в Ялуторовском округе. В общем числе 1 621 - дети до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% подлежащих пострадавших. Зарегистрировано 16 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства и в частные медицинские центры. В 2026 году вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита около 130 тысяч человек.