Около 600 подростков-бесправников задержали сотрудники ГАИ в Тюменской области

В этом году около 600 подростков-водителей задержаны сотрудниками Госавтоинспекции, они привлечены к административной ответственности. В ряде случаев административные материалы за передачу управления транспортом лицам, заведомо не имеющим соответствующего права, составлены на родителей, в этом случае штраф составляет 30 тысяч рублей, сообщили в ГАИ ТО.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер: