Около 600 подростков-бесправников задержали сотрудники ГАИ в Тюменской области

16:50 03 июня 2026
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В этом году около 600 подростков-водителей задержаны сотрудниками Госавтоинспекции, они привлечены к административной ответственности. В ряде случаев административные материалы за передачу управления транспортом лицам, заведомо не имеющим соответствующего права, составлены на родителей, в этом случае штраф составляет 30 тысяч рублей, сообщили в ГАИ ТО.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Аварийная обстановка с участием несовершеннолетних водителей на особом контроле. В этом году произошло 27 ДТП с несовершеннолетними водителями в возрасте до 18-ти лет, ранения получил 31 подросток. Самому младшему водителю 10 лет. В пяти случаях подростки управляли автомобилями, в двух - квадроциклами, в остальных мопедами, питбайками и мотоциклами. ДТП произошли в разное время суток и ночью, и днем, и поздно вечером.

Теги: ДТП , безопасность дорожного движения , подростки
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