Жителя Тюменской области оштрафовали на полмиллиона рублей за вырубку осин

Заводоуковский районный суд признал 55-летнего жителя региона виновным в незаконной рубке леса и оштрафовал его на 550 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2021 году мужчина вырубил Комиссаровском участковом лесничества осины, причинив лесному фонду ущерб в 53,6 тысяч рублей. Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.