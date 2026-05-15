Жителя Тюменской области оштрафовали на полмиллиона рублей за вырубку осин

11:34 15 мая 2026
Заводоуковский районный суд признал 55-летнего жителя региона виновным в незаконной рубке леса и оштрафовал его  на 550 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2021 году  мужчина вырубил Комиссаровском участковом лесничества осины, причинив лесному фонду ущерб в 53,6 тысяч рублей. Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.

 

