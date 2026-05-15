Роскачество проведет в Тюмени Винную ярмарку России

В Тюмени 16 мая откроется "Винная ярмарка России" — федеральный эногастрономический проект Роскачества. На набережной Туры (Масловский взвоз) представят вина со всей страны — от южных регионов до территорий, которые редко ассоциируются с виноделием.

Тюмень, как один из перспективных винодельческих регионов, словно создана для винных ярмарок. Здесь традиции виноделия и атмосфера гостеприимства сливаются воедино. Гостей ждет масштабная гастрономическая ярмарка под открытым небом: дегустации, фермерские продукты, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору качественного вина. Посетители смогут попробовать разные стили российских вин, пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах.

В этом году Тюмень стала вторым по счету регионом, принимающим винную ярмарку.

Проект объединяет винодельни и фермерские хозяйства, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями.

Олеся Латышева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества: