Роскачество проведет в Тюмени Винную ярмарку России

В Тюмени 16 мая откроется "Винная ярмарка России" — федеральный эногастрономический проект Роскачества. На набережной Туры (Масловский взвоз) представят вина со всей страны — от южных регионов до территорий, которые редко ассоциируются с виноделием.
Тюмень, как один из перспективных винодельческих регионов, словно создана для винных ярмарок. Здесь традиции виноделия и атмосфера гостеприимства сливаются воедино. Гостей ждет масштабная гастрономическая ярмарка под открытым небом: дегустации, фермерские продукты, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору качественного вина. Посетители смогут попробовать разные стили российских вин, пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах.
В этом году Тюмень стала вторым по счету регионом, принимающим винную ярмарку.
Проект объединяет винодельни и фермерские хозяйства, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями.
Олеся Латышева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества:
Роскачество последовательно развивает формат событий, которые не только популяризируют отечественную продукцию, но и формируют новую культуру потребления — осознанную, ориентированную на качество и региональную идентичность. При этом ярмарка для нас — не только гастрономическое событие, но и инструмент развития региональной экономики: он расширяет каналы сбыта для локальных производителей и фермеров, обеспечивая им доступ к широкой аудитории, новым партнерам и возможностям продвижения. Наша задача — сформировать устойчивый федеральный формат, который будет способствовать развитию внутреннего туризма и укреплению брендов российских территорий через их гастрономическую идентичность.
